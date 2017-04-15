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إصابة 29 شخصا جراء قصف "داعش" لمدينة دير الزور
قصف حلب - سوريا

إصابة 29 شخصا جراء قصف "داعش" لمدينة دير الزور

السبت، 15 ابريل 2017 12:47 م
وكالات

أصيب 29 شخصا بجروح بينهم حالات خطرة جراء قصف مسلحي تنظيم “داعش” الإرهابي لحيي القصور والجورة بمدينة دير الزور، بالقذائف الصاروخية والقنابل.

وذكرت وكالة الأنباء السورية “سانا” أن معظم المصابين من الأطفال والنساء حالاتهم متفاوتة الخطورة .. مشيرة إلى أن القذف تسبب في وقوع أضرار مادية بمنازل المواطنين وممتلكاتهم.

وكانت القيادة العامة للجيش السوري أكدت أن طيران التحالف الدولي استهدف أول أمس مقرا لتنظيم “داعش” في قرية حطلة شرق دير الزور ما أدى لانفجار مستودع ضخم يحتوي على كمية كبيرة من المواد السامة.

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