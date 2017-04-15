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السبت 15 ابريل 2017 01:35 مساءً
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انفجار خط غاز في مدخل شارع التسعين في التجمع الخامس
انفجار خط غاز بمحيط النادي الاهلي‎

انفجار خط غاز في مدخل شارع التسعين في التجمع الخامس

السبت، 15 ابريل 2017 12:45 م
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وقع انفجار في خط غاز بالقرب من مدخل شارع التسعين فى التجمع الخامس، ما تسبب في توقف حركة السيارات للمتجه من المعادى فى طريقه لطريق السويس الصحراوى.
وانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات فيما انتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان .

واللواء عادل زكى مساعد الوزير للمرور، تلقى بلاغا من الخدمات المعينة بشارع التسعين بانفجار خط غاز، وعلى الفور انتقل رجال المرور وتم غلق الطريق بالكامل.

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