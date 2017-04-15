اشاد السائحون الموجودون بمدينة شرم الشيخ بالمجهودات التي تبذل لتطوير وتجميل المدينة ومنها منطقة السوق القديم، وذلك أثناء تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء للمنطقة، حيث توجهوا إليه يشكرونه على مجهوداته فى تطوير المدينة والتقاط صور تذكارية معه.

يشار إلى أن اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، أجرى جولة تفقدية بمدينة شرم الشيخ تفقد خلالها منطقة السوق القديم وميدان الساعة والطريق الاوسط وكمين دهب والانشاءات الجديدة بمنطقة المرور الجديد مثل المسجد الجديد الذى تم الانتهاء من بنائه وتشطيبه، وجار الانتهاء من أعمال الإضاءة والفرش ليكون جاهزا للافتتاح أواخر هذا الشهر بمناسبة الاحتفال بأعياد سيناء بالإضافة إلى محطة الوقود الجديدة والكافيتريا والاستراحة الملحقة بها، مما أدى إلى إحياء تلك المنطقة في فترة وجيزة لتكون منطقة خدمية للمواطنين والزائرين.