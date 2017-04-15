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العبد: تنظيم مؤتمر عالمي لمواجهة الفكر المتطرف
الدكتور أسامة العبد - عضو مجلس النواب
الدكتور أسامة العبد - عضو مجلس النواب

العبد: تنظيم مؤتمر عالمي لمواجهة الفكر المتطرف

السبت، 15 ابريل 2017 12:46 م
محيط - خالد الريس

أكد الدكتور أسامة العبد عضو مجلس النواب، أن اللجنة الدينية بالبرلمان ستعقد مؤتمرا عالميا  يتناسب مع شدة الآونة لإلغاء الفكر المتطرف، مشددا على ضرورة تنظيم مؤتمر يضم جميع الفئات الفكرية والسياسية والاجتماعية في مصر لمواجهة “الإرهاب الأسود” بمختلف أطيافها.
وأعلن العبد من خلال مداخلة هاتفية على قناة “اكسترا نيوز” الفضائية اليوم السبت، أنه سيتم التنسيق مع  المؤسسات التعليمية والدينية واللجان المختلفة بالبرلمان لعقد المؤتمر، مشيرا إلى سعيه لتجديد الخطاب الديني.
وأضاف أن اللجنة تكتب حاليا عناصر المؤتمر بشكل توافقي مع جميع الأطراف، مؤكدا أن المؤتمر سيضم العديد من السفراء ورجال الدين لنشر الفكر الوسطي

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