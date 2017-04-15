أكد رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري اليوم السبت ، أن بلاده تسعد لخوض حرب أكثر تعقيدا على الإرهاب، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنهم باتوا قريبين من إنها تلك الحرب.

وقال الجبوري - في مؤتمر حوار بغداد التربوي، وأوردته قناة (العربية) الإخبارية - “نؤكد على تأسيس فهم جديد يراعي ظروف المرحلة ويخطط لتجاوز أخطائها وتعقيداتها، ويعمل على تحصين الجيل من آثارها المحتملة إذا ما تركت من غير معالجة واستدراك ” ، مشيرا إلى أنه حينما يكون المضمون الإصلاحي المطروح كحل متعلق بالمراحل التأسيسية للأجيال فهذا يعني أننا بصدد أخطر حلقة في التعليم وأكثرها أهمية وحساسية.

وشدد الجبوري على ضرورة أن تعمل المناهج التربوية على التوعية بحجم الكارثة وتداعياتها، وتراعي متطلبات فقه الأزمة، موضحا أن المراحل التي تعقب الصراعات والحروب تحتاج إلى جهد تعليمي وتربوي احترافي وناضج ومسؤول.

وأشار الجبوري إلى ضرورة مراعاة أساليب هذه التحولات ومحتملات العوائق التي ستواجهنا في هذا المشروع وطرق تكييف هذه الوسائل لصالح مشروع التطوير التعليمي المرتجى.