طالب المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة مديرية الطب البيطري بتشديد الرقابة على الأسواق والمحال وتكثيف المرور اليومي للتأكد من صلاحية المعروض السلعي للاستهلاك الآدمي.

وشدد عبد الحميد ، خلال اجتماعه بعدد من مديري المديريات،أن يتم شن حملات بالتنسيق مع مديريتي التموين والشئون الصحية على محلات الأسماك الطازجة والمصنعة والمحفوظة بجميع أنواعها قبل حلول شم النسيم وذلك حفاظا على سلامة المواطنين وعدم تعرضهم لمخاطر التلوث أو استهلاك مواد غذائية فاسدة .

كما شدد عبدالحميد على تكثيف حملات مكافحة الحيوانات الضالة في الحدائق والمتنزهات، وتنظيم ندوات بالجمعيات الأهلية والإدارات الخدمية لتوعية المواطنين بكيفية شراء الأسماك الطازجة والمملحة الصالحة .

كما طالب محافظ القاهرة مديرية التموين بالتأكد من توافر السلع التموينية التي يشتد عليها الطلب بمناسبة شم النسيم وذلك بالجودة الملائمة والاسعار المناسبة .

وقال الدكتور السيد عبيد مدير مديرية الطب البيطري بأنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بإلغاء إجازات الأطباء والعاملين ، وتشكيل غرفة عمليات رئيسية بالإدارة العامة لمراقبة أعمال اللجان بالأسواق والمحال ، كما تم تخصيص أرقام التليفونات ( 23646120ـ 23649474 ــ 29177061 ) لتلقي شكاوي وبلاغات المواطنين وتكثيف الحملات على محلات الفسيخ والرنجة والأسواق والثلاجات وسحب عينات لمعاينتها بالمعامل والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي .

وأكد إبراهيم عسقلاني مدير مديرية التموين أنه تم تشكيل غرف عمليات تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي بلاغات المواطنين وإخطار غرفة العمليات الفرعية بإدارات التموين بها وإدارة الرقابة التموينية بالمديرية لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها .

وأشار مدير مديرية التموين أنه تم التنسيق مع شركة الغازات البترولية وشركة بوتاجاسكو لتوفير أي كميات من أسطوانات البوتاجاز لأي منطقة يحدث بها شكوى أو قصور.‎