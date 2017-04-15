إيمان المصرية تفقد 242 كجم في شهرين ولن تتمكن من المشي إلا بهذا الشرط !

أفاد موقع «نيوز ناشيون» الإخباري بأنه تم نقل المصرية إيمان أحمد، أضخم امرأة في العالم، والتي خضعت لعملية جراحية، إلى غرفة مساحتها 1000 قدم مربع تم بناؤها خصيصا في مستشفى سيفي، في الهند.

ووفقا لتقرير نشره الموقع الإخباري الهندي، استخدمت رافعة لرفع سرير إيمان في مبنى المستشفى الرئيسي أمس، كما تم استخدام رافعة لرفع إيمان إلى الغرفة التي تم بناؤها خصيصا في 7 فبراير الماضي.

وذكر الموقع أن «إيمان احمد» فقدت 242 كيلوجراما فى شهرين بعد أن نقلت من مصر للعلاج في مومباي.

وقالت د. ابارنا جوفيل، الطبيبة المعالجة لحالة «إيمان» إنها نقلت الى غرفة عادية فى مبنى المستشفى في حوالي التاسعة مساء يوم الجمعة.

وأضافت: «ستكون أقرب إلى الخدمات الأخرى مثل العلاج المهني والعلاج الطبيعي».

وتابعت د. ابارنا جوفيل قائلة: «كما وعدت، فقدت إيمان قدرا كبيرا من الوزن، وقد أكملنا علاج السمنة، والحد من المخاطر على حياتها بنسبة 60 في% وترتبط المشاكل المتبقية بعلم الأعصاب، والآن، يمكنها الجلوس والنزول مرة أخرى ولكن لا تزال غير قادرة على المشي لأن ساقيها لم تتطور بشكل صحيح».

ووفقا للموقع الذي نقل تصريحات الطبيبة المعالجة لـ «إيمان» فإنها لن تتمكن من المشي إلا بخسارة 240 كيلو جراما أخرى.