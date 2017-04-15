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تأجيل خروج الدفعة الخامسة من مهجري حي الوعر المحاصر
مسلحي حي الوعر

تأجيل خروج الدفعة الخامسة من مهجري حي الوعر المحاصر

السبت، 15 ابريل 2017 12:44 م
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أفادت مصادر سورية اليوم السبت بتأجيل خروج الدفعة الخامسة من مهجري حي الوعر المحاصر في حمص بإتجاه مدينة جرابلس شمالي إلى سوريا إلى يوم غد الأحد.

وذكرت قناة ( سكاي نيوز) الاخبارية اليوم أن الدفعة الرابعة من سكان حي الوعر في حمص وصلت الاحد الماضي عبر 55 حافلة إلى مخيم زوغرة قرب مدنية جرابلس في ريف حلب.

يذكر أنه تم التوصل في الشهر الماضي لاتفاق مصالحة في حي الوعر يقضى بأن يكون الحى خاليا من جميع المظاهر المسلحة فى مدة تتراوح بين 6 و8 أسابيع ، وخروج المسلحين الرافضين للاتفاق مع عائلاتهم وتسوية أوضاع المسلحين الباقين وفقا لمرسوم العفو الرئاسى رقم 15 لعام 2016.

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