أكد المستشار حسن فريد، رئيس محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى معهد أمناء الشرطة بطرة، قبل بدء جلسة الحكم على وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و12 متهمًا آخرين، فى قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية، أن المتهمين تحالفوا مع الشيطان الذى زيَّن لهم جمع المال الحرام، وهذا المال يعود على أبنائهم بالخراب؛ لأن المال مال عام مِلك الدولة من قوت الشعب، وتلا قول رسوال الله صلى الله عليه وسلم: “كل جسد نبت من سُحت فهو فى النار”.

وتابع : “لقد عرضت القضية على لجنة من كبار الخبراء، وثبت أن المتهمين ارتكبوا الجرائم المنسوبة إليهم بأمر الإحالة”.

وأمرت محكمة جنايات القاهرة بانقضاء الدعوى الجنائية لكل من جمال جمال عطالله، وسمير عبدالقادر؛ لوفاتهما، والسجن المشدَّد 7 سنوات بحق حبيب إبراهيم العادلى، ونبيبل سليمان، وأحمد عبدالنبي، وإلزامهم بردّ مبلغ 195 مليونًا و936 ألف جنيه.

وقضت أيضًا بالسجن المشدد 5 سنوات لمحمد أحمد الدسوقى، وبكر عبدالمحسن، صلاح عبدالقادر، فؤاد محمد كمال، وعادل فتحى، ومحمد ضياء عبداللطيف، والسجن لمدة 3 سنوات للمتهمتين نوال حلمى وعلا كمال.

وألزمت المحكوم عليهم الأول والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى والثالث عشر، بردّ مبلغ 529 مليونًا، وتغريمهم 529 مليون جنيه، وعزل جميع المتهمين من وظائفهم، وتغريم المحكوم عليهم الثانى والثالث والخامس والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر، بردِّ وتغريم مبلغ 62 مليون جنيه.