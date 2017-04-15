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التموين : ضخ 13 ألفا و180 طنا من المواد البترولية
محطة وقود
محطة وقود

التموين : ضخ 13 ألفا و180 طنا من المواد البترولية

السبت، 15 ابريل 2017 12:42 م
كتب-ربيع شعبان

أكد إبراهيم سيد أحمد مصطفى وكيل وزارة التموين بالغربية أنه تم اليوم السبت ضخ 13 ألفا و180 طنا من المواد البترولية “بنزين 80 و92 وسولار” بمختلف المحطات على مستوى المحافظة ،بالإضافة إلى 5 آلاف اسطوانة غاز منزلى وتجارى.

وقال وكيل وزارة التموين - فى تصريح اليوم - إنه تم تكثيف الرقابة التموينية على الأسواق والمحلات لضبط المخالفين وتكثيف الرقابة بمختلف محطات الوقود على مستوى المحافظة ومستودعات توزيع اسطوانات الغاز المنزلى والمخابز والأسواق لمنع التلاعب بالأسعار ، مشيرا إلى أنه سيتم تحرير محاضر فورية لكل من يتلاعب بالأسعار أو الاتجار بالسوق السوداء.

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