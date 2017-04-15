تنطلق فعاليات تدشين جمعية “خليجيون فى حب مصر ” بالقاهرة السبت المقبل وسط تجمع كبير من نجوم الإقتصاد والفكر والثقافة والفن بحضور عدد من الوزراء والمسئولين فى مختلف التخصصات لخدمة المصالح العامة المصرية والخليجية بالتعاون المثمر بين الشركات والمنظمات والهيئات الحكومية والأهلية فى مصر ودول الخليج وتحقيق نموذج من الدبلوماسية المثمرة.

صرح بذلك الدكتور يوسف العميرى رئيس بيت الكويت للأعمال الوطنية ورئيس مجلس إدارة جمعية “خليجيون فى حب مصر” مشيرا إلى أن الجمعية تضم أعضاء من 6 دول خليجية هي كل من الكويت والسعودية والامارات العربية المتحدة وقطر وعمان والبحرين بالإضافة إلى مصر .

وأشار إلى أن رؤية هذا التجمع تقوم على ضرورة الوصول لمكانه اقليمية وعالمية مرموقة وعمل كيان قادر على تعميق العلاقات الخليجية المصرية من خلال رسالة توفر مناخا اقتصاديا وثقافيا واعلاميا وفنيا واجتماعيا يخدم كل المستويات الخليجية فى مصر بالإعتماد على نمط جديد من الخدمة والعلاقات المتميزة.

من جانبه، قال الدكتور يسرى الشرقاوى نائب رئيس مجلس إدارة جمعية “خليجيون فى حب مصر” واستشارى الإستثمار والتنمية إن رسالة الجمعية يمكن تحقيقها من خلال تطوير أوجه التعاون بين المجتمعين الخليجى والمصرى فى مختلف المجالات وتقوية الخبرات المصرية الخليجية فى المجالات المهنية المختلفة ودعم مجتمع أعمال هذة الدول بما يسهم فى تقديم الرؤى المستقبلية الواعده لتعزيز وتطوير مناخ العمل المشترك ، بالإضافة الى بناء قاعدة بيانات مشتركة تأخذ فى الإعتبار الأبعاد البيئية والقانونية والإجتماعية المشتركة وتوفير فرص استثمارية واعدة لأعضاء هذا التجمع بمايسهم فى تحقيق نتائج استثمارية جيدة.‎