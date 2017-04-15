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هذه رسالة البابا تواضروس لأقباط المهجر
البابا تواضروس

هذه رسالة البابا تواضروس لأقباط المهجر

السبت، 15 ابريل 2017 01:05 م
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أرسل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، رسالة إلى أقباط المهجر، بمناسبة عيد القيامة الذي تحتفل به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الليلة بإقامة قداس العيد، ويترأس البابا قداس العيد بالكاتدرائية المرقسية في العباسية.

وبدأ البابا كلمته بالقول: “نتذكر بالخير شهداء أحد الشعانين الذين سجلوا بدمائهم صفحة جديدة في تاريخ الكنيسة القبطية المصرية، نتذكرهم بالخير وأن الله اختارهم وأننا نعلم أن الله هو ضابط الكل ويدبر حياتنا ونحن نشكره جميعا، ونذكر بلادنا الحبية مصر”.

وقال البابا تواضرس: “نصلي دائما من أجل أن يحفظها الله في سلام ويبعد كل شر عن حدودنا في بلادنا مصر وكل منطقة الشرق الأوسط”.

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