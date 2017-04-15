مسيحيو العالم يحيون «الجمعة العظيمة» بالقدس المحتلةالسبت، 15 ابريل 2017 12:06 م
فى يوم حافل بالمسيرات، احتشد آلاف الزوار من جميع أنحاء العالم فى شوارع مدينة القدس القديمة صباح أمس، إحياء ليوم الجمعة العظيمة وذكرى صلب السيد المسيح عليه السلام.
وبدأ الرهبان الفرنسيسكان موكبهم التقليدى على طول طريق الاحزان، بعد وقت قصير من ظهر أمس، وعلى امتداد طريق الأحزان الذى حدد معالمه رهبان فرنسيسكان فى القرن الرابع عشر، توجد 14 محطة، تمثل كل منها حدثا تعرض له السيد المسيح أثناء سيره حاملا صليبه.
وأشارت تقديرات وزارة السياحة التابعة للاحتلال الإسرائيلى إلى أن 79 ألفا من السياح المسيحيين و78500 من السياح اليهود سيشاركون فى الاحتفالات الخاصة بكل منهم.
وفى القدس القديمة، أعلنت متحدثة باسم شرطة الاحتلال الإسرائيلية أن امرأة اسرائيلية أصيبت بجروح خطيرة إثر تعرضها للطعن فى القدس وأن الشرطة «سيطرت» على المهاجم.
وقع الهجوم على خط الترام القريب من المدينة القديمة التى يتوافد عليها المسيحيون لإحياء يوم «الجمعة العظيمة» قبل عيد الفصح، وقال جهاز الإسعاف إن الجريحة وهى فى العشرين من عمرها فى حالة «حرجة».
ونشرت الشرطة تعزيزات بمناسبة عيد الفصح اليهودى الذى يتجمع خلاله عشرات الالاف من اليهود عند الحائط الغربى داخل مدينة القدس القديمة، وزار خلال الايام الماضية الالاف منهم باحة المسجد الأقصي.
وتضامنا مع مصر ضد الإرهاب، شارك العشرات من أهالى نابلس بالضفة الغربية، فى وقفة احتجاجية، ضد الإرهاب الذى استهدف كنيستى طنطا والإسكندرية فى مصر، ومخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين فى بيروت.
وأكد المشاركون فى الوقفة وسط ميدان الشهداء ، والتى دعت إليها فصائل منظمة التحرير ومؤسسات محافظة نابلس، ضرورة مواجهة الإرهاب وإسقاط المؤامرة والأجندات المشبوهة التى تستهدف أبناء شعبنا فى عين الحلوة .
وأوضح محافظ نابلس أكرم رجوب فى كلمته،أن ما حدث فى القاهرة من استهداف الكنائس يشكل رسالة واضحة بأن الاستهداف للأمة وللأوطان العربية.
كما أكد رجال دين مسلمون ومسيحيون أهمية مواجهة الإرهاب، وأن تدمير الكنائس وقتل الرهبان عمل مدان ومرفوض وجريمة.
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