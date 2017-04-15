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السبت 15 ابريل 2017 12:06 مساءً
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تلف مقاطع مصورة يكبد إنتاج مسلسل "الحرباية" مبالغ طائلة
هيفاء وهبي مسلسل مريم

تلف مقاطع مصورة يكبد إنتاج مسلسل "الحرباية" مبالغ طائلة

السبت، 15 ابريل 2017 12:05 م

أصاب مسلسل “الحرباية” الذى تقوم ببطولته النجمة هيفاء وهبى، ما يمكن اعتباره كارثة إنتاجية، بعد تلف عدد كبير من المقاطع المصورة، ما استدعى إعادتها.

من ضمن هذه المشاهد الفرح الشعبى، وهو ما كبد شركة إنتاج المسلسل مبالغ كبيرة، فضلا عن غضب الممثلين المشاركين، خاصة أن الكثير منهم يشارك فى أعمال درامية أخرى ولهم مواعيد تصوير مزدحمة.

مسلسل “الحرباية” يشارك في بطولته دينا ومحمود عبد المغني ومنذر رياحنة ومصطفى فهمي وخالد كمال وأحمد فهمي، عضو فريق “واما”، وهو من تأليف أكرم مصطفى، وإخراج مريم أحمدى.

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