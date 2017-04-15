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الطوائف المسيحية في فلسطين تحتفل بـ"سبت النور"
سبت النور في القدس - فلسطين

الطوائف المسيحية في فلسطين تحتفل بـ"سبت النور"

السبت، 15 ابريل 2017 12:02 م
وكالات

تحتفل الطوائف المسيحية في فلسطين، التي تسير حسب التقويمين الشرقي والغربي، اليوم السبت، بـ”سبت النور”، ايذانا بالاحتفال بعيد الفصح، الذي يحل يوم غد الأحد.
وبهذه المناسبة تقام الصلوات والقداديس في مختلف الكنائس في المدن الرئيسية الثلاث: بيت لحم، وبيت ساحور وبيت جالا، ويتدفق آلاف المسيحيين، ومنهم الاقباط القادمون من مصر، للاحتفال باستقبال “النور” القادم من كنيسة القيامة في القدس.
ومنذ ساعات الصباح الأولى، كثفت شرطة محافظة بيت لحم نشاطاتها لتسهيل حركة الحجاج والكشافة للوصول إلى الكنائس والمشاركة باستقبال النور المقدس، واتخذت اجراءات لتسهيل الحركة وتأمين الاحتفالات، كإغلاق طرق لفترات مؤقتة، ومنع وقوف المركبات قرب الكنائس ومسار الكشافة.

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