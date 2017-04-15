رحل صباح اليوم عازف الأورج يسرى رمزى نجل المطربة الكبيرة شهرزاد ووالد المخرجة الشابة هبة يسرى، ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة بمسجد السلام بمدينة نصر بعد صلاة العصر، ولم يقرر حتى الآن موعد تلقى العزاء.

هبة يسرى هى حفيدة المطربة شهرزاد وجدها مدير التصوير عبد المنعم بهنسى، درست الإخراج السينمائى وكان أول أعمالها الفنية فيلم “عشق آخر”، الذى قامت بكتابته وإخراجه وتمثيله وتم عرضه فى مهرجان أفلام ساقية الصاوى، وحصل على جائزة لجنة التحكيم وعرض فى مهرجان “فيبا” بفرنسا وشارك فيلمها “ستو زاد” فى مهرجان دبى السينمائى وهو فيلم وثائقى يروى روئيتها الخاصة لجدتها المطربة الكبيرة وكيف تأثرت بها.