قصور الثقافة تطلق الموجة الثالثة لإحياء الحرف اليدويةالسبت، 15 ابريل 2017 11:34 م
تطلق الإدارة العامة للفنون التشكيلية والحرف اليدوية التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة أحمد الشافعي الموجة الثالثة من مشروعها لإعادة إحياء الحرف اليدوية بجامعات القاهرة وحلوان وعين شمس في الفترة من 16 إبريل إلى 24 المُقبل في ختام مشروع “اصنع مستقبلك المهني” الذي تقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بالجامعات الثلاثة في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة الثقافة برئاسة الكاتب الصحفي حلمي النمنم ووزارة التعليم العالي.
يتضمن البرنامج تعليم أربعة حرف يدوية من خلال 12 ورشة على مدار شهر كامل وتم تقسيم كل حرفة إلى ثلاثة ورش كل ورشه يتعلم خلالها الدارس مرحلة من مراحل الحرفة اليدوية التي اختارها وهي حرفة الزجاج المعشق وحرفة الخشب والمعادن وحرفة الجلد.
ففي جامعة القاهرة تنطلق الموجة بأربعة ورش وهي “تقنية الحفر بالحمض على النحاس وتطبيقات تلوينه بالمينا على البارد، تقنية النحت البارز على الخشب، تقنية الحرق على الجلد وتقنية الزجاج المعشق بالجبس.
بينما يتعلم دارسي جامعة حلوان تقنيات “تفريغ المعادن، تقنية الصدف، تقنية الرسم على الجلد بالحناء، تعشيق الزجاج على زجاج خلال نفس الفترة.
كما تنطلق ورش جامعة عين شمس بأربعة تقنيات وهي “تقنية الضغط على النحاس، تقنية الضغط على الجلد، تقنية الزجاج المعشق بالرصاص خلال نفس الفترة.
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