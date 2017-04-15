أشاد ممدوح رمضان المتحدث باسم وزارة التموين ، بالأجهزة الرقابية لمراقبة أسواق السمك بمناسبة أعياد “شم النسيم”، مشيرا إلى أنه هناك حمالات رقابية وتم ضبط بضائع عديدة من الرنجة والفسيخ الغير صالحة للاستخدام.

ونصح رمضان من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح أون” على قناة “أون لايف” الفضائية اليوم السبت، المواطنين بالتعامل مع الأماكن المعلومة مثل محال “الهايبر” و”المجمعات الاستهلاكية” لشراء الأغذية وأسماك شم النسيم.

وأوضح أن أسعار اللحوم والسلع الأساسية مستقرة خلال الفترة القادمة ولن ترتفع، مطالبا من المواطنين تغيير النمط الاستهلاكي والشراء بحسب الاحتياج.