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أحلام: سعدت بمكالمة ابني الغالي المجرد.. وأدعو له بالفرج
احلام

أحلام: سعدت بمكالمة ابني الغالي المجرد.. وأدعو له بالفرج

السبت، 15 ابريل 2017 11:43 م

حالة من السعادة تعيشها المطربة أحلام بسبب المكالمة الهاتفية التي تلقيتها من المطرب سعد المجرد ، حيث نشرت من خلال صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي ” إنستجرام ” صورة له .

وعلقت أحلام علي الصورة: ” كم أسعدتني هذه المكالمة من ابني الغالي سعد المجرد أدعوا له حبيبي هو الآن خارج السجن وأسأل الله أن يتمم عليه ويعود يا رب لبلده وأهله بسلام، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفرجها عليك أدعو له” .

وتعود قضية “سعد لمجرد”، إلى 26 من أكتوبر الماضي، إذ تم حبسه بسجن فلوري بباريس، بعد أن اتهمته الفرنسية “لورا بريول”، باغتصابها في محل إقامته بفندق الماريوت بشارع “شانزليزيه” بباريس، قبيل أيام من موعد حفل له فى العاصمة الفرنسية باريس، وهو الآن ينتظر الحكم النهائي بالبراءة خلال أيام.

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