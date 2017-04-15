نشرت الإعلامية ومقدمة البرامج اللبنانية أنابيلا هلال صورا لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام” ظهرت خلالها بصحة جيدة واستعادت رشاقتها بعد فترة قصيرة من ولادتها طفلها الرابع.

وكانت أنابيلا أنجبت مولودها الرابع من زوجها الدكتور نادر صعب في الولايات المتحدة الأمريكية 9 أبريل الماضى، وأطلقت على طفلها اسم “إيلى” وتتمتع هي وطفلها الآن بصحة جيدة.

يذكر أن أنابيلا اشتهرت في الوطن العربى بعد مشاركتها للنجم أحمد فهمى في تقديم برنامج المواهب الشهير “أراب أيدول”، ورغم عدم استمرارها في تقديم البرنامج إلا أنه صنع لها نجومية وشهرة.