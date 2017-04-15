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بالفيديو.. درة: نفسي أخطف شاكيرا وانتحل شخصيتها
الفنانة درة التونسية

بالفيديو.. درة: نفسي أخطف شاكيرا وانتحل شخصيتها

السبت، 15 ابريل 2017 11:12 م

قالت الفنانة درة، إن أكثر شيء تتمنى أن تفعله دون أن يحاسبها عليه أحد هو قيامها بخطف “شاكيرا” وانتحال شخصيتها.

وأضافت خلال لقائها في برنامج “أبلة فاهيتا..لايف من الدوبلكس” المذاع على قناة “cbc”، أن سبب ذلك هو إعجابها بغناء شاكيرا ورقصاتها الاستعراضية إلى جانب إعجابها بجمال أولادها.



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