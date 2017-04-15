وزير النقل يراجع إجراءات تأمين المواصلات قبل الاحتفال بعيد القيامة

راجع الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، كافة الاستعدادات بمترو الأنفاق والسكك الحديدية، وكافة وسائل النقل لتأمين احتفالات عيد القيامة.

وشملت الاستعدادات التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات والأمن الإداري، لتأمين كافة وسائل النقل لتحقيق الأمن بكافة وسائل المواصلات.

وشدد عرفات على أهمية تواجد عناصر من الشرطة النسائية جنبًا إلى جنب مع عناصر الشرطة، لتفتيش أي سيدة يتم الاشتباه فيها، وطالب بألا تكون الإجراءات الأمنية معوقًا لحركة الركاب بأي حال من الأحوال.