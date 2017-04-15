أكد المهندس عاطف عبد الحميد أن أجهزة الأحياء المختلفة ستكون على أهبة الاستعداد خلال اجازة عيد القيامة وشم النسيم لعدم السماح بأي مخالفات بنائية حيث يقوم البعض باستغلال فترة الاجازات للبناء خلسة، مشيرا الى أن هناك عمليات متابعة لكافة شوارع وأحياء القاهرة للمراقبة ورصد المخالفات والتعامل معها.

وثمن محافظ القاهرة التنسيق والتعاون المشترك بين المحافظة وأجهزة مديرية الامن المختلفة بقيادة اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة في إزالة المخالفات البنائية ورفع الاشغالات وعودة الانضباط إلى شوارع القاهرة.

وأسفر هذا التعاون عن تنفيذ 4 قرارات إزالة لتعديات مقامة على قطعة أرض مساحتها حوالي 3000 متر2 بأرض المشتل بكورنيش النيل بحي التبين كان قد تم التعدي عليها ببناء 5 محلات أدوات كهربائية وفرنين و3 مقاه، وقد تم تسليم الأرض لحي التبين بعد تنفيذ الازالة بدون أي إشغالات.

ووجه محافظ القاهرة رئيس حي التبين بالتحفظ على الأرض لحين انتهاء الادارة العامة للتخطيط العمراني من دراسة كيفية استغلالها الاستغلال الأمثل بما يعود بالفائدة على المحافظة وأهالي الحي.

وصرح المحافظ بأن الأيام القادمة ستشهد حملة مكثفة لازالة المخالفات والتعديات بهدف تحقيق الردع لكل من تسول له نفسه الاستيلاء على أراضي الدولة دون وجه حق لتحقيق منافع خاصة وفرضاً لهيبة الدولة وسيادة القانون، مشيرا إلى أن الاولوية في أعمال الازالات ستكون للعقارات المهددة للحياة والتي تمثل خطورة على قاطنيها أو المارة ، كذلك العقارات المقامة على أراضي أملاك دولة أو على مشروعات البنية التحتية مما يمثل خطورة على المشروع.