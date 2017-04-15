محافظ القاهرة: لن نسمح بأي بناء مخالف خلال شم النسيمالسبت، 15 ابريل 2017 11:13 م
أكد المهندس عاطف عبد الحميد أن أجهزة الأحياء المختلفة ستكون على أهبة الاستعداد خلال اجازة عيد القيامة وشم النسيم لعدم السماح بأي مخالفات بنائية حيث يقوم البعض باستغلال فترة الاجازات للبناء خلسة، مشيرا الى أن هناك عمليات متابعة لكافة شوارع وأحياء القاهرة للمراقبة ورصد المخالفات والتعامل معها.
وثمن محافظ القاهرة التنسيق والتعاون المشترك بين المحافظة وأجهزة مديرية الامن المختلفة بقيادة اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة في إزالة المخالفات البنائية ورفع الاشغالات وعودة الانضباط إلى شوارع القاهرة.
وأسفر هذا التعاون عن تنفيذ 4 قرارات إزالة لتعديات مقامة على قطعة أرض مساحتها حوالي 3000 متر2 بأرض المشتل بكورنيش النيل بحي التبين كان قد تم التعدي عليها ببناء 5 محلات أدوات كهربائية وفرنين و3 مقاه، وقد تم تسليم الأرض لحي التبين بعد تنفيذ الازالة بدون أي إشغالات.
ووجه محافظ القاهرة رئيس حي التبين بالتحفظ على الأرض لحين انتهاء الادارة العامة للتخطيط العمراني من دراسة كيفية استغلالها الاستغلال الأمثل بما يعود بالفائدة على المحافظة وأهالي الحي.
وصرح المحافظ بأن الأيام القادمة ستشهد حملة مكثفة لازالة المخالفات والتعديات بهدف تحقيق الردع لكل من تسول له نفسه الاستيلاء على أراضي الدولة دون وجه حق لتحقيق منافع خاصة وفرضاً لهيبة الدولة وسيادة القانون، مشيرا إلى أن الاولوية في أعمال الازالات ستكون للعقارات المهددة للحياة والتي تمثل خطورة على قاطنيها أو المارة ، كذلك العقارات المقامة على أراضي أملاك دولة أو على مشروعات البنية التحتية مما يمثل خطورة على المشروع.
-
الأمن تلقي القبض على 15 متهما في أحداث "كوم اللوفي" بالمنيا
قال مصدر أمني بمحافظة المنيا إن أجهزة البحث الجنائي في مركز سمالوط ألقت القبض على 15 متهما على خلفية مشادات وقعت بين أهالي قرية (كوم اللوفي) مساء أمس، وأكد أن أجهزة ...Fri, 14 Apr 2017 15:18:07 GMT
-
«الداخلية» تجدد المناشدة للإبلاغ عن الإرهابيين بمكافأة نصف مليون جنيه ...
جددت وزارة الداخلية مناشدة الأهالى بالإدلاء عن أى معلومات حول بعض العناصر الإرهابية الهاربة المتورطة فى حادثى كنيستى طنطا والإسكندرية، مؤكدة ارتفاع قيمة المكافأة ...Fri, 14 Apr 2017 10:00:07 GMT
-
المالية : نتعامل بحسم مع أي انحرافات او شبهة فسادFri, 14 Apr 2017 11:54:27 GMT
-
تفاصيل خطيرة عن متهم في «تفجير المرقسية» - محيط
كشف محمد، شقيق عمرو يوسف، أحد المتهمين بتفجير الإسكندرية، أن شقيقه علم بنبأ إدراج اسمه ضمن قائمة المتهمين بتفجير كنيسة مار مرقس بالإسكندرية، وهرع على…Fri, 14 Apr 2017 11:38:12 GMT
-
«الإسكان» تعلن تفاصيل وحدات «العاصمة الجديدة» - محيط
أكد هاني يونس المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن المرحلة الأولى بالحي السكني بالعاصمة الإدارية الجديدة تحتوي على 17 ألف وحدة سكنية، مشيدا بما تم التوصل له من أعمال ...Fri, 14 Apr 2017 11:07:31 GMT
-
أطباء يستخرجون كتلة متحجرة بطول 11.5 سم من جسم مريض !
وتوجه الهندي، ماهيش باتيل، البالغ من العمر 49 عاما، إلى المستشفى بعد معاناته من ألم مفاجئ في بطنه. وبعد الفحص عن طريق الأشعة السينية، اكتشف الأطباء حجرا يبلغ طوله 11.5 ...Fri, 14 Apr 2017 09:40:39 GMT
-
أول رد رسمي من الأهلي حول خصم نقاط الإتحاد
نفى الجهاز الإداري للنادي الأهلي، كافة الأخبار المتداولة حول خوض أحمد فتحي، ظهير أيمن الفريق، مباراة الاتحاد السكندري الماضية بالدوري، وفي جعبته 3 بطاقات صفراء. ...Fri, 14 Apr 2017 09:12:27 GMT
-
وزيرالبترول يترأس إجتماع الجمعية العامة ل"بوتاجاسكو"
ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية إجتماع الجمعية العامة للشركة المصرية لنقل وتوصيل الغاز ( بوتاجاسكو ) لاعتماد نتائج الأعمال لعام 2016 بحضور وكيل ...Fri, 14 Apr 2017 09:01:25 GMT
-
مسؤول بـ«الأوقاف»: «الدواعش» ليسوا كفار
أكد الشيخ محمد عيد الكيلاني مدير عام المساجد الحكومية بوزارة الأوقاف، أنه لا يوجد “مسلم يكفر مسلما أو أخر”، مشيرا إلى قول رسول الله “من قال لأخيه يا كافر فقد باء ...Fri, 14 Apr 2017 08:57:40 GMT