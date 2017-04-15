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"جواز سفر" يُعيد طائرة من الهواء لمطار القاهرة الدولي
طائرة سورية

"جواز سفر" يُعيد طائرة من الهواء لمطار القاهرة الدولي

السبت، 15 ابريل 2017 11:39 م
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عاد قائد طائرة إير ليجر المتجهة إلى الصين، مرة أخرى إلى مطار القاهرة الدولي بعد تحليقها في الهواء، بعدما تبين فقدان مساعده لجواز سفره في المطار قبل الصعود للطائرة.

واوضح مصادر ملاحية بمطار القاهرة، أن سلطات المطار تلقت إشارة من قائد طائرة اير ليجر، يطلب فيه العودة مرة أخرى إلى المطار، بسبب فقدان مساعده جواز السفر الخاص به في المطار.

ولفتت المصادر إلى أنه تم السماح للطائرة بالهبوط في مطار القاهرة، ونزل مساعد قائد الطائرة إلى المطار، وعثر على جواز السفر الخاص به، وعادت الطائرة للإقلاع مجددا متجهة إلى وجهتها المحددة بمطار شنغهاي بالصين.

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