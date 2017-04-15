إجراءات صحية مشددة على الموانىء والمطارات بأسوانالسبت، 15 ابريل 2017 11:09 م
أكد الدكتور مصطفى أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائى بمديرية الشئون الصحية بأسوان ، أن أجهزة الصحة بالمحافظة من خلال إدارة الحجر الصحى تنفذ حاليا عددا من الإجراءات الصحية على مستوى ميناء السد العالى ومطاري أسوان الدولى وأبو سمبل الدولى بشكل دورى لمراقبة دخول وخروج المواطنين ، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للحيلولة دون انتقال الأمراض الوبائية والمعدية إلى مصر، حيث يتم فحص جميع الركاب القادمين من الخارج وخاصة من دول إفريقية ، كإجراء احترازى لمنع وصول أية أمراض.
وقال مدير إدارة الطب الوقائى - فى تصريح اليوم السبت - إن تلك الإجراءات نجحت فى الكشف عن العديد من الأمراض وخاصة الملاريا، حيث بلغ عدد الحالات التى تم اكتشافها وعلاجها خلال الـ 4 أشهر الأولى من هذا العام، نحو 12 حالة تم إحتجازها جميعا بمستشفى حميات أسوان، لتلقى العلاج وتماثل للشفاء منها 11 حالة بشكل كامل، فيما توفت حالة لشاب مصرى قادم من الكونغو مقيم بمنطقة الحكمة بوادى النقرة التابعة لمركز نصر النوبة بأسوان، وذلك لرفضه استكمال علاجه وخروجه من المستشفى حسب التقارير الطبية الخاصة بالحالة.
وأضاف أبو المجد أن أخر حالة تم شفاؤها وخروجها من المستشفى كانت لشاب مقيم بمنطقة إدفو يدعى محمد أحمد عباس (36 سنة) يعمل فى مجال التجارة بين مصر والسودان، مشيرا إلى أن علاج الملاريا يتم داخل غرف العزل بمستشفى الحميات ويستغرق فى العادة ما بين 6 أيام إلى أسبوع، ويبدأ بتلقى العلاج خلال الـ 72 ساعة الأولى، ويعقبها فترة ملاحظة طبية وسحب 3 عينات للتأكد من شفائها وتستغرق 72 ساعة أخرى.
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