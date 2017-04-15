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لافروف: مصرون على إرسال خبراء للتحقيق في هجوم خان شيخون الكيميائي
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

لافروف: مصرون على إرسال خبراء للتحقيق في هجوم خان شيخون الكيميائي

السبت، 15 ابريل 2017 12:00 م
وكالات

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إصرار موسكو على إجراء تحقيق دقيق وموضوعي وغير منحاز بحادثة الهجوم الكيميائي في خان شيخون السورية.
وأشار لافروف، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إلى ضرورة إرسال لجنة تحقيق بشكل فوري إلى مكان الحادث والمطار الذي جرى استهدافه.
وقال لافروف: مصرين على إجراء تحقيق دقيق وموضوعي وغير منحاز بحادثة الهجوم الكيميائي وإرسال بشكل فوري لجنة تحقيق إلى مكان الحادث والمطار الذي جرى استهدافه من قبل الولايات المتحدة.
وذكر وزير الخارجية الروسي أن قطر وموسكو اتفقا على أهمية بدء حوار سياسي بين الحكومة والمعارضة المسلحة في سوريا وضرورة وقف إطلاق النار والتركيز على مكافحة الإرهاب.

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