حرر فرع جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع شرطة التموين بكفر الشيخ على مدار ثلاثة أيام، 12 محضرا ضد بعض المحال التجارية التي تبيع الأسماك المملحة بمناسبة أعياد شم النسيم.

وحملت المحاضر أرقام التي تم تحريريها أرقام 4186، و4187، و4188 جنح بندر دسوق، و4189، وتم ضبط 700 كيلو من الفسيخ والسردين غير صالحة للاستهلاك الادمي وبها تغير في الخواص الطبيعية من حيث القوام والرائحة ولون الخياشيم وتحلل شديد ولون الجلد بني.

وحرر محضر ضد محل فسيخ وأسماك السكري لمخالفته للاشتراطات الصحية، كما تم اصدار قرار بإيقاف تشغيل المنشأة من سكرتير عام المحافظة لوجود خطر داهم علي الصحة.

كما حررت 7 محاضر ضد محلات فسخاني “عالم البحار، والعالمية، وغنام، والبدر السكري، وذلك لضبط كمية من الأسماك المملحة بدون بيانات ،ووجود قصور شديد في الاشتراطات الصحية، ووجود حشرات ومخلفات فئران وقصور في نظافة المحلات، حيث تم ضبط حوالي 240 كجم من الاسماك الغير صالحة للاستهلاك.

ناشد يعقوب جمهور المستهلكين بأن يتوخوا الحيطة والحذر عند شرائهم أسماك الفسيخ والأسماك المملحة خلال أعياد الربيع، من خلال الشراء من مصادر موثوقة