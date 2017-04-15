سجل نحو 1048 شخصا أسماءهم حتي مساء أمس الجمعة للترشح للانتخابات الرئاسية الإيرانية المقبلة، قليل منهم من هو معروف سياسيا،بحسب وكالة الأنباء الإيرانية(إرنا).

كانت وزارة الداخلية الإيرانية قد فتحت في الحادي عشر من الشهر الجاري أبواب الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 19مايو القادم، علي أن تغلق عصر اليوم.

ووصل عدد الذين تقدموا بطلبات ترشحهم لخوض الانتخابات الرئاسية حتى أمس الجمعة الي 1048مرشحا، 71 منهم من النساء وأبرزهن أعظم طالقاني نجلة آية الله محمود طالقاني من أبرز قيادات الثورة الإسلامية (1979).

وابرز الشخصيات التي سجلت أسماءها لخوض هذه الانتخابات، هما الرئيس الإيراني حجة الإسلام حسن روحاني و حجة الإسلام ابراهيم رئيسي سادن الروضة الرضوية المقدسة. ويأتي علي سلم أهم المرشحين كل من علي رضا زاكاني، عضو مجلس الشوري الإسلامي ورئيس منظمة التعبئة الطلابية في إيران، ومحمد غرضي، الوزير الأسبق للاتصالات والنفط، و مصطفي هاشمي طبا، الوزير الأسبق للصناعة ومساعد الرئيس الإيراني في حكومة آية الله رفسنجاني.

كما سجل الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد ومساعده حميد بقائي، الأربعاء، طلبهما للترشح للانتخابات الرئاسية القادمة في إيران.

ويعتبر عضو المجلس المركزي لحزب المؤتلفة الاسلامي مصطفي ميرسليم، أحد أبرز المرشحين الذين سجلوا أسماءهم في اليوم الأول لخوض الانتخابات الرئاسية.