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اليوم.. مهرجان فارسات الدولي يكرم سلوى خطاب وريهام عبدالغفور
ريهام عبد الغفور

اليوم.. مهرجان فارسات الدولي يكرم سلوى خطاب وريهام عبدالغفور

السبت، 15 ابريل 2017 11:00 م

يقام اليوم السبت في الساعة السابعة مساء بأحد فنادق الجيزة حفل مهرجان فارسات الدولي في دورته الخامسة.

وقد صرح المهندس طارق حمدان رئيس المهرجان بأن الحفل يقام هذا العام بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة وأنه سيتم تكريم مجموعة كبيرة من الفنانات والإعلاميات من مصر والعالم العربي.

واضاف انه سيتم تكريم أكثر من 30 ام شهيد من أبناء الجيش والشرطة الذين ضحوا بحياتهم من اجل بقاء هذا الوطن مصرنا العزيزة.

فيما صرحت دكتورة نرمين فتحي نائب رئيس المهرجان بأن من ضمن المكرمين هذا العام، الفنانات سلوى خطاب ، ريهام عبد الغفور ، شيري عادل ، رشا مهدي ، راندا البحيري ، دينا فؤاد ، نرمين الفقي ، علا غانم ، نسرين امين ، والإعلاميات : ايمان الحصري ومنى عراقي ، والصحفية بجريدة الاهرام امل ابراهيم ، ومصممة ازياء المحجبات مروة البغدادي ، ومن الدول العربية : الإماراتية الدكتورة بدرية الظاهري سفيرة النوايا الحسنة، والمطربة المغربية عائشة الوعد والشيف الاردنية غادة التلي.

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