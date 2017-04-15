يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد، طقس معتدل نهارا بارد ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة ومصر الوسطى وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 17 27

الإسكندرية 16 23

مطروح 13 22

بورسعيد 16 23

دمياط 16 23

بلطيم 16 23

الإسماعيلية 12 27

السويس 13 28

العريش 11 24

نخل 09 26

طابا 10 24

الطور 17 28

مرسى علم 20 28

الغردقة 18 30

شرم الشيخ 19 28

رفح 10 23

كاترين 08 21

سيوة 15 28

المنيا 13 30

الفيوم 14 30

رأس سدر 14 28

أبوسمبل 18 29

وسط الدلتا 16 27

أسيوط 16 30

سوهاج 16 31

الأقصر 17 31

أسوان 19 31

شلاتين 20 29

حلايب 22 26

الوادى الجديد 14 30

قنا 15 31

نويبع 16 29

السلوم 11 26

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 25 38

المدينة 22 35

الرياض 21 34

المنامة 25 30

أبوظبى 24 36

الدوحة 26 35

الكويت 22 30

دمشق 07 22

بيروت 15 21

عمان 07 21

القدس 10 20

غزة 13 23

بغداد 16 29

مسقط 27 34

صنعاء 10 28

الخرطوم 24 38

طرابلس 14 25

تونس 12 23

الجزائر 12 20

الرباط 13 25

نواكشوط 20 36

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 08 22

اسطنبول 11 22

اسلام اباد 22 38

نيودلهى 25 42

جاكرتا 24 32

بكين 13 25

كوالامبور 25 34

طوكيو 13 24

أثينا 12 23

روما 09 22

باريس 08 15

مدريد 10 26

برلين 03 10

لندن 08 13

مونتريال 06 17

موسكو -04 03

نيويورك 11 20

واشنطن 18 29