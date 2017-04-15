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فيصل القاسم يتحدى الأسد أن يرد على هذا الأمر..فهل يفعلها بشار؟!
فيصل القاسم

فيصل القاسم يتحدى الأسد أن يرد على هذا الأمر..فهل يفعلها بشار؟!

السبت، 15 ابريل 2017 11:08 م
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تحدى الإعلامي السوري الشهير “فيصل القاسم” رئيس النظام السوري “بشار الأسد” أن يرد على الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” بعد وصفه بـ”الحيوان”.

وقال “القاسم” عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “قارنوا بين رد جمال عبد الناصر على الشتائم الغربية وبين رد بشار الأسد الذي لا يتجرأ حتى على الخروج من جحره كي يرد بكلمة واحدة على ترامب الذي وصفه بالحيوان.. نتحدى بشار أن يرد شخصيًا على ترامب ويقول له: أنت الحيوان”.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب -في تصريح قد يكون الأعنف من نوعه- قد وصف رئيس النظام السوري بشار الأسد بالحيوان والشرير والسيئ للبشرية جمعاء.

ومن ناحية أخرى، فجر الإعلامي السوري مفاجأة حول مجزرة “خان شيخون”، قائلًا: “أغرب تصريح خاص ليس للنشر سمعته أمس من مصدر في النظام السوري.. قال: نعم النظام مسؤول عن مجزرة الكيماوي، لكن صاحب القرار ليس بشار الأسد، بل أقرب المقربين لإيران داخل النظام، حتى أن الطيار لم يكن يعرف أن البرميل الذي رماه على خان شيخون هو برميل كيماوي”.

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