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غداً.. أم كلثوم والقصيدة بالمانسترلي
أم كلثوم

غداً.. أم كلثوم والقصيدة بالمانسترلي

السبت، 15 ابريل 2017 10:34 ص
رهام محمود

“أم كلثوم والقصيدة” عنوان الندوة التي يقيمها صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور أحمد عواض، في السابعة والنصف من مساء غد الأحد 16 أبريل بقصر المانسترلي.
يشارك بالندوة الشاعر الكبير عبد العزيز جويدة، الأستاذ الدكتور طه سيف الله أستاذ النقد الأدبي بجامعة عين شمس، الناقد الفني الدكتور أشرف عبد الرحمن، ومناقشة لأهم القصائد التي تغنت بها كوكب الشرق أم كلثوم، ويدير الندوة الاعلامي حسن الشاذلي

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