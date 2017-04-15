يٌقدم الفنان محمد نجم وفرقته المسرحية عرضا مسرحيا بعنوان (المزيكاتى) لمدة يومين بمدينة الغردقة بالبحر الأحمر.

والمسرحية بطولة نور النسر، وفينوس علي، وشريف محمد نجم، وعادل الفار، والمطرب ريكو، وبحضور ملكه جمال البحر الاحمر ريما عبد العزيز.

وقال الفنان محمد نجم إن للفن قوة وتأثير في تقويم السلوك البشري، فلا يمكن أن نرى فنان أو أي انسان محب لبلده أو محب للفنون يحمل سلاحا ويروع الآمنين المصريين بلد الحضارة والتقدم.

وناشد نجم كل فناني مصر أن يتحدوا لمواجهة التطرف من خلال بناء الإنسان، والتواصل المباشر مع المواطنين وتحقيق العدالة الثقافية الفنية.

واكد أن عرض مسرحيته بالبحر الأحمر رسالة بأن مصر أرض الأمن والأمان ولتنشيط السياحة عبر تقديم عروض فنية بكل محافظات مصر السياحية، لإبراز دورها وتقديم المنتج السياحي الفني بشكل لائق بعظمة مصر.

ومن جانبها قالت الفنانة نور النسر، إن العرض المسرحي استعراضي غنائي يعتمد على كوميديا الموقف، ويتخلله بعض المواقف التي ترفض الإرهاب وتعدد ومآسيه.