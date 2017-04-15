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السبت 15 ابريل 2017 10:31 صباحاً
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صندوق التنمية الثقافية ينظم احتفالات أعياد سيناء بساحة الهناجر الثلاثاء القادم
احتفالات أعياد سيناء

صندوق التنمية الثقافية ينظم احتفالات أعياد سيناء بساحة الهناجر الثلاثاء القادم

السبت، 15 ابريل 2017 10:31 ص
رهام محمود

تحت رعاية الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة ، ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور احمد عواض، احتفلات أعياد سيناء، وذلك في الخامسة من مساء الثلاثاء 18 ابريل بساحة الهناجر، والتي تستمر حتي 19 ابريل.
يتضمن الاحتفال عرض منتجات حرف يدوية وتراثية من سيناء وخاصة الأزياء السيناوية منها الملس السيناوي، اليشمك السيناوي، الشيلان،  الحلي والإكسسوارات، حقائب اليد ومحافظ النقود، بالاضافة الي من منتجات سيناء من الزيتون والتمر ودبس البلح وغيرها، كما ستقام ” خيمة الشعر التراثية” والتي تعبر عن البيئة العريشية.
وتتفرد الملابس السيناوية وخاصة للنساء بطبيعة خاصة، حيث تستخدم غرزة معينة لنسج هذه الملابس، وهو ما يعطي الملابس طبيعة خاصة، سواء في الزخرفة أو استخدام الاكسسوارات والحلي.

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