مصرع عامل وإصابة 22 في تصادم بـ"العاشر من رمضان"

لقي عامل مصرعه، وأُصيب 22 آخرين، إثر حادث تصادم في مدينة العاشر من رمضان.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء هشام خطاب مدير مباحث المديرية، بوقوع حادث تصادم ميكروباص وأتوبيس في مدينة العاشر من رمضان، ما أسفر عن مصرع عامل وإصابة 22 آخرين.

وأوضح الدكتور عصام فرحات مدير الرعاية العاجلة والحرجة في مديرية الصحة بالشرقية، أنه تم نقل المصابين لمستشفى التأمين الصحي في العاشر من رمضان لتلقي العلاج اللازم، تحت إشراف الدكتور حسام أبوساطي وكيل وزارة الصحة.