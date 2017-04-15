أكد ممدوح رمضان المتحدث باسم وزارة التموين، أن الأجهزة الرقابية بالتعاون مع المباحث التموينية تنفذ جوالات موسعة داخل الأسواق المنتشرة على مستوى الجمهورية لضبط الأسماك الفاسدة استعدادا لموسم شم النسيم.

ونصح في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح أون”، المذاع على شاشة أون تي في، اليوم السبت، المواطنين باتباع قواعد الصحة والسلامة لشراء الأسماك المملحة، وأن يبتعدوا عن الشراء من الأماكن مجهولة المصدر والتوجه للمنافذ التجارية والمجمعات الاستهلاكية لاعتمادها على مصادر خاضعة للرقابة من قبل وزارة الصحة والتموين.

ولفت إلى أن الوزارة تركز على ضبط الأسواق وتفعيل دور الرقابة، مطمئنا المواطنين على أن أسعار السلع التجارية واللحوم بالمجمعات الاستهلاكية ستظل أسعارها دون أي تغيير، استعدادا لموسم شهر رمضان بجميع منافذ الوزارة على مستوى الجمهورية.