أفادت مصادر سورية اليوم السبت بمقتل 27 مسلحا من تنظيم “داعش” الإرهابي خلال اشتباكات مع (قوات سوريا الديمقراطية) في ريف الرقة الشمالي.

وذكرت قناة “سكاي نيوز” الإخبارية اليوم عن المصادر قولها” إن قوات سوريا الديمقراطية قتلت 27 داعشيا في اشتباكات عنيفة أمس بين عناصر غرفة عمليات غضب الفرات وعناصر داعش في محيط قرية مشيرفة الشمالية في ريف الرقة الشمالي أسفرت عن طرد التنظيم من القرية”.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان (مقره لندن) أعلن أمس سقوط قتلى وجرحى في اشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية وتنظيم داعش في ريف الرقة، وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أمس استهداف طائرات التحالف مواقع لداعش قرب دير الزور السورية، مؤكدة تدمير طرق إمداد للتنظيم، كما شنت غارات على موقعين ووحدات تكتيكية لداعش قرب الرقة، واستهدفت الغارات طرق إمداد للتنظيم في محيط مدينة الطبقة.