إعلام جنوب الوادي تشارك بملتقى علوم الصحافة بتونسالسبت، 15 ابريل 2017 10:20 ص
تُشارك كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بجامعة جنوب الوادي في الملتقى الدولي عن ظاهرة الارهاب في الخطاب الإعلامي المرجعيات والمساحات الفارغة، الذي ينظمه معهد الصحافة وعلوم الأخبار في الفترة من 13 إلى 15 أبريل 2017 بتونس.
وتشارك نيابة عن الكلية الدكتورة هالة كمال نوفل عميدة كلية الاعلام وتكنولوجيا الاتصال، بورقة بحثية عن الخطاب الإعلامي في الفضائيات التليفزيونية ومواجهة ظاهرة الإرهاب.
ويمثل الملتقى فرصة لطرح الأفكار وتبادلها بين الأكاديميين والباحثين والمهتمين بوضع مقاربات تزاوج بين احترام ضوابط الممارسة الإعلامية واخلاقياتها من جهة والحرص على عدم الانسياق وراء سعى الجماعات الإرهابية إلى تحويل الميديا إلى سلاح من نوع آخر يخدمها أكثر مما يجعل من وسائل الاعلام آلية للترويج لهذه الجماعات وأفكارهم الهدامة.
كما قدمت “نوفل” ورقتها البحثية عن طبيعة الفضائيات العربية والمصرية والاجنبية التي تتناول ظاهرة الارهاب.
وأوصت الدراسة بتضافر كل جهود الدولة والأمن والإعلام والمجتمع المدني التصدي لهذه الظاهرة وخلق حالة من التقبل والثقة بين الاعلام والجمهور وعدم الإساءة للإنسانية الجمعية في نقل صور جرائم الإرهاب او الحرب ضده او الإساءة للأديان او التسطيح من شأن التدابير المتخذة في التصدي للظاهرة أو التعاطي معها أو التعتيم الإعلامي عليها ومناشدة المجتمع الدولي بكافة مستوياته وأطيافه في تجميع وتنسيق الجهود في التصدي لهذه الظاهرة.
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