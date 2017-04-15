بدأت وزارة العمل والضمان الاجتماعي التركية تقديم معاشات الجدات اللواتي يعتنين بأحفادهن.

ومن بين الولايات التي شملها المشروع في المرحلة الأولية، ولاية بورصة شمالي غربي تركيا، حيث حصلت 865 جدة على حق الراتب الشهري.

وأعربت قدرية أرلي (60 عامًا) عن سعادتها بالراتب الأول البالغ 425 ليرة تركية (115 دولارًا).

وقالت إنها تعتني بحفيدتها “أجرين زمرا” وعمرها عامان، بسبب عمل زوجة ابنها.

وكشفت أن والدة الطفلة مضطرة للعمل بسبب ضعف إمكاناتهم المادية، وأن المعونة التي بدأت بأخذها من الدولة تساهم في تخفيف أعباء شراء مستلزمات الاعتناء بالطفلة.

بدورها ذكرت صفية غنج (60 عامًا) أنها تتولى رعاية حفيدها ذي الـ 15 شهرًا بسبب عمل ابنتها.

وأردفت عقب تسلمها معاشها اليوم: “سأتجه مباشرة إلى متجر لشراء حفاضات لحفيدي”.

وتأتي هذه الخطوة لتشجيع الجدات للاعتناء بأحفادهن أثناء عمل الأمهات ولتخفيف الأعباء المادية، فضلًا عن تقوية الروابط الأسرية، وإتاحة الفرصة للسيدات للذهاب إلى العمل دون القلق على أطفالهن.