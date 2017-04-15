أكد اللواء أحمد هشام الخبير المروري، أن الحالة المرورية اليوم جيدة نظرا لتحسن الحالية الجوية بكافة الجمهورية مما تسفر عن تحسن مستوى الرؤية بالطرق والمحاور.

وأعلن أحمد هشام من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” على القناة الأولى التابعة للتلفزيون المصري، أن الطريق الدائري يشهد أعمال تطوير وإصلاح فواصل ابتداء من مطلع الرماية إلى الطريق الصحراوي ومطلع المريوطية حتى منطقة “الكيلو 9 د”، مشيرا إلى أن الأعمال ستجرى يومي الجمعة والسبت على مدار 6 أسابيع.

وأضاف أنه تم إغلاق كوبري “شمال طره” بالاتجاه القادم من كورنيس المعادي إلى الأوتوستراد بسبب كسر في أحد الفواصل المعدنية للكوبري.، موضحا أنه تم عمل تحويلة سيسلك قائدي السيارات القادمة من كورنيش النيل لسلك

شارع سلاح المهندسين كما تم تحويل القادمين من الأوتوستراد لسلك كوبري المعصرة كبديل.

وأشار إلى أن الإدارة العامة للمرور قد تمكنت من ضبط 33495 مخالفة متنوعة، و1618 دراجة نارية مخالفة و36 قائد سيارة تحت تأثير المخدرات