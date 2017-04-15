 Moheet on google
السبت 15 ابريل 2017 10:38 صباحاً
روابط سريعة
عمرو دياب ودينا الشربيني في رحلة إلى الإمارات
عمرو دياب

عمرو دياب ودينا الشربيني في رحلة إلى الإمارات

السبت، 15 ابريل 2017 09:51 ص
متابعات

توجه النجم عمرو دياب، اليوم، السبت، إلى دبي، وبصحبته على الطائرة نفسها الممثلة دينا الشربيني، فى زيارة للإمارات، وذلك رغم نفى عدد من المقربين منهما لخبر زواجهما الذى انتشر خلال الأسابيع الماضية.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة إن “دياب” و”الشربينى” أنهيا إجراءات سفرهما على رحلة الخطوط الإماراتية رقم 926 والمتجهة إلى دبى وانتظرا سويا بصالة الخدمة المميزة ـ-كبار الزوار بمقابل رسوم مالية- وكانا بصحبة بعضهما وتم سداد قيمة دخولهما الصالة بإخطار واحد وتم كتابة اسم “دينا الشربينى” ثلاثيا باسم “دينا محمد عبدالبارى” بدون كتابة اللقب “الشربينى” حيث أثار الأمر تعليقات الركاب والعاملين بصحة زواجهما.

يذكر أن عددا من المقربين من النجم عمرو دياب والممثلة دينا الشربينى قد نفوا خبر زواجهما أكثر من مرة.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3