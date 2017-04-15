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مصرع 14شخصا وفقد 37 آخرين فى فيضانات شمال غرب إيران
الفيضانات

مصرع 14شخصا وفقد 37 آخرين فى فيضانات شمال غرب إيران

السبت، 15 ابريل 2017 10:11 ص
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قتل 14 شخصا على الاقل وفقد 37 آخرون فى فيضانات نجمت بعد ظهر الجمعة عن أمطار غزيرة فى شمال غرب إيران، كما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية وقناة التلفزيون ايريب.

وقال رئيس شرطة اجابشير لوكالة إرنا أنه “عثر على جثث 12 شخصا هم ثلاث نساء وتسعة رجال”. من جهته ذكر التلفزيون الحكومى أن شخصين لقيا مصرعهما فى بلدة آذرشهر. وفقد 37 شخصا آخرون.

وتقع البلدتان فى محافظة اذربيجان الشرقية. ويمكن أن ترتفع حصيلة الضحايا لان امطارا غزيرة ما زالت تهطل فى المنطقة.

وبث التلفزيون تسجيلات فيديو تظهر فيها فيضانات تجرف سيارات. ونشرت فرق إنقاذ وخصوصا من منظمة الهلال الاحمر والجيش وحراس الثورة لمساعدة المنكوبين.

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