حذر الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث سابقا واخصائي الأمراض الجلدية من تناول “الفسيخ”، مشيرا إلى أنه له أضرار على الجلد وخاصة لمرضى الحساسية.

وأوضح الناظر من خلال لقائه ببرنامج “8 الصبح” على قناة “دي أم سي” الفضائية اليوم السبت، أن الفسيخ قد يتسبب لالتهابات في منطقة “الشفاه” مصاحبة بالألم وحكة بمنطقة الأنف والعين، مضيفا أن مرضى “الارتكاريا” و”الحساسية” و”الضغط” و”الكلي” ممنوعين من تناول “الفسيخ”.

و وصف “الفسيخ” بأنه عادة مؤذية للجلد والأعضاء الداخلية، معلنا أن بعض الأشخاص قد نقلوا إلى أقسام “العناية المركزة” بالمستشفيات نتيجة حالات تسمم أو حساسية.

ومن المعروف، أن وجبة “الفسيخ” هي وجبة مصرية يتناولها المصريون في احتفالات “أعياد الربيع” على الرغم من تحذيرات الأطباء “الموسمية وقت أعياد الربيع” منها.