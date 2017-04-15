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كواليس مخيفة تحدث في "تحت الأرض"
شيطان مارد عفريت شعوذة

كواليس مخيفة تحدث في "تحت الأرض"

السبت، 15 ابريل 2017 09:38 ص
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زعم ما يعرف باسم “دراجون”، أدمن صفحة “أندر جراوند” الثانية، أن الصفحة الأصلية لـ “تحت الأرض” وعبدة الشياطين، هدفها استقطاب الشباب، ويكتبون كلام به طلاسم، وبعض من قرأ تلك الأشياء حدثت له أمورًا غريبة.

وقال في حواره ببرنامج “هتكلم”، المذاع على شاشة “القاهرة والناس”، إنه يطلب من المنضمين لهم تقديم قربان للشيطان “جنين”، مؤكدًا أنه لا صلة له بالصفحة الأصلية، وصفحته هدفها توعية الشباب من مخاطر الطلاسم التي تكتب.

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