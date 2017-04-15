 Moheet on google
السبت 15 ابريل 2017 10:32 صباحاً
روابط سريعة
محافظ الدقهلية عن تفتيشه: "مفيش استثناءات"
محافظ الدقهلية احمد الشعراوي - أحمد الشعراوي

محافظ الدقهلية عن تفتيشه: "مفيش استثناءات"

السبت، 15 ابريل 2017 09:36 ص
متابعات

علق الدكتور أحمد شعرواي، محافظ الدقهلية، على تفتيشه اليوم، خلال جولة تفقدية، بعدد من الكنائس بمدينة المنصورة، قائلًا إنه خضع للقواعد، وامتثل للتفتيش وجميع المرافقين قبل الدخول في إطار الالتزام التام بتنفيذ الإجراءات وأنه لا استثناء من ذلك.

وأضاف “شعراوي”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سعيد حساسين، ببرنامج “انفراد”، المذاع على فضائية “العاصمة”: “الفترة الحالية تتطلب معالجة مجتمعية للسلوك العام”، مضيفًا: “تنفيذ الإجراءات الأمنية واجب على الجميع، والهدف هو عدم الترويع والحفاظ على الأمن”.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3