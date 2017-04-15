علق الدكتور أحمد شعرواي، محافظ الدقهلية، على تفتيشه اليوم، خلال جولة تفقدية، بعدد من الكنائس بمدينة المنصورة، قائلًا إنه خضع للقواعد، وامتثل للتفتيش وجميع المرافقين قبل الدخول في إطار الالتزام التام بتنفيذ الإجراءات وأنه لا استثناء من ذلك.

وأضاف “شعراوي”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سعيد حساسين، ببرنامج “انفراد”، المذاع على فضائية “العاصمة”: “الفترة الحالية تتطلب معالجة مجتمعية للسلوك العام”، مضيفًا: “تنفيذ الإجراءات الأمنية واجب على الجميع، والهدف هو عدم الترويع والحفاظ على الأمن”.