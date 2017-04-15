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السبت 15 ابريل 2017 10:37 صباحاً
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أنور الهواري: لسه تكة صغيرة ويتعمل لشيخ الأزهر حيازة سلاح
انور الهواري كاتب صحفي

أنور الهواري: لسه تكة صغيرة ويتعمل لشيخ الأزهر حيازة سلاح

السبت، 15 ابريل 2017 09:34 ص
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تعجب الكاتب الصحفي أنور الهواري  من الهجوم المتزايد على شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، وذلك بعد العمليات الإرهابية الأخيرة.

وكتب أنور الهواري في تدوينة له على حسابه بـ”فيس بوك”: “لِسَّه تكة صغيرة ، ويتعمل لشيخ الأزهر ، حيازة مخدرات ، أو حيازة سلاح” .

وتابع أنور الهواري: “يفشل شيخ البلد ، ثم يلقي المسؤولية ، علي شيخ الأزهر “.

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