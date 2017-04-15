تعجب الكاتب الصحفي أنور الهواري من الهجوم المتزايد على شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، وذلك بعد العمليات الإرهابية الأخيرة.

وكتب أنور الهواري في تدوينة له على حسابه بـ”فيس بوك”: “لِسَّه تكة صغيرة ، ويتعمل لشيخ الأزهر ، حيازة مخدرات ، أو حيازة سلاح” .

وتابع أنور الهواري: “يفشل شيخ البلد ، ثم يلقي المسؤولية ، علي شيخ الأزهر “.