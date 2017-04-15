أكد وحيد سعودي المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم معتدل ولطيف على المدن الساحلية والوجه البحري والقاهرة وحار على شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار ومائل للبرودة وبارد خلال ساعات الليل.

وأشار سعودي من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” على قناة “اكسترا نيوز” الفضائية اليوم السبت، إلى أن البلاد ستشهد ارتفاع تدريجي لدرجات الحرارة على مدار الأسبوع، وفقا لقلة كميات السحب وتغيير مصادر الكتل الهوائية.

وأضاف أن مستوى الرؤية نتيجة الشبورة المائية الكثيفة آمن ومناسب لحركة التنقل والسفر، مؤكدا أن الطقس خلال شم النسيم يسمح بالاستمتاع بجميع المتنزهات العامة والشواطئ المطلة على البحرين الأبيض المتوسط والأحمر.