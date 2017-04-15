أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على ثقة قطاع البترول فى قدرة الكوادر البترولية المصرية بما تملكه من خبرات وكفاءة فى تحقيق أقصى استفادة من الإمكانيات والثروات الطبيعية المصرية، بما يحقق تنمية اقتصادية سريعة ومستدامة، فى ظل حرص الدولة على توفير المناخ المناسب لجذب مزيد من الاستثمارات الجديدة .

وأضاف أن أحد الأهداف الرئيسية لاستراتيجية قطاع البترول هو تنمية وزيادة إنتاج الثروة البترولية و وضع معدلات زمنية محددة لبرامج حفر الآبار التنموية والاستكشافية فى مناطق الامتياز وسرعة وضعها على خريطة الإنتاج وذلك إلى جانب الارتقاء بالخدمات المقدمة فى مجال تنمية الحقول وتسهيلات الإنتاج المبكر وغيرها من النشاطات المتعلقة والالتزام بأعلى معدلات الكفاءة والأداء المتميز وتطبيق التقنيات الحديثة واستقطاب الخبرات والتأهيل والتدريب المستمر للكوادر البشرية.

جاء ذلك خلال رئاسة الوزير للجمعية العامة لشركتى ثروة وتنمية للبترول لاعتماد نتائج الأعمال لعام 2016 بحضور قيادات قطاع البترول وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات .

وخلال الجمعية العامة لشركة ثروة للبترول استعرض الدكتور شريف سوسة رئيس الشركة المصرية القابضة لجنوب الوادى ورئيس شركة ثروة للبترول نتائج أعمالها خلال عام 2016 حيث أوضح أنه تم زيادة الاستثمارات فى مجال الحفر التنموى والاستكشافى وتخفيض تكلفة الحفر بأكثر من 50% وذلك رغم التحديات التى واجهة الشركة حيث تم حفر 4 آبار جديدة فى منطقة حورس بالصحراء الغربية وحققت جميعها نتائجاً إيجابية وتم وضعها على خريطة الإنتاج في ديسمبر 2016 ليرتفع الإنتاج اليومى من المنطقة إلى 2140 برميل زيت ، كما أوضح أن المسح السيزمى ثلاثى الأبعاد ومعالجة للبيانات بمنطقة امتياز شرق أبوسنان بالصحراء الغربية أظهرت وجود العديد من التراكيب الجيولوجية الواعدة ومن المخطط حفر 9 آبار استكشافية جديدة فى المنطقة والتي تعقد عليها الشركة أمالاً كبيرة لتعظيم الإنتاج والاحتياطى ، كما أشار إلى أن إجمالى الإنتاج اليومى من منطقة تنمية سيوة بلغ حوالى 5660 برميل زيت ، وبالنسبة لمنطقة امتدادات تنمية غرب عش الملاحة بالصحراء الشرقية فأوضح أنه يتم حالياً تنفيذ برنامج للاستكشاف والتنمية ورفع كفاءة تسهيلات الإنتاج والإعاشة فى جميع مناطق عمل الشركة.

وخلال الجمعية العامة لشركة تنمية للبترول طالب الوزير رؤساء الشركات القابضة وهيئة البترول بضرورة دعم الشركة لزيادة أنشطتها في مجال تنمية الحقول وتحقيق الهدف الرئيسى من إنشائها لتصبح الذراع الفنى والتشغيلى لشركات القطاع وتتحمل مسئوليتها في هذا المجال للحفاظ على مستويات الإنتاج والعمل على زيادته .

وأوضح المهندس عمرو الليثى رئيس الشركة أنها قامت بتقديم خدمات تسهيلات الإنتاج المبكر لعدد من حقول الشركات البترولية منها خالدة وبتروسنان وقارون وبيكو وجابكو وبدر الدين ، مشيراً إلى أن الشركة فازت بـ 12 مناقصة خلال عام 2016 من خلال العروض التى تقدمت إليها ، مشيراً إلى أن نطاق أعمال الشركة يتضمن أيضاً تنمية حقول البترول وأعمال الحفر وإصلاح وصيانة الآبار وكذلك تقديم الاستشارات والدعم الفنى والقيام بعمليات الحفر والإنتاج المتكاملة وتوفير العمالة الماهرة وإعداد الدراسات المتعلقة بالخزانات والإنتاج ومراجعة خطط التنمية وتعظيم الإنتاج.