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تجدد الاشتباكات شرقي دمشق.. وقصف درعا بالبراميل المتفجرة
قصف على ريف ادلب ـ سوريا

تجدد الاشتباكات شرقي دمشق.. وقصف درعا بالبراميل المتفجرة

السبت، 15 ابريل 2017 09:12 ص
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أفادت مصادر سورية بتجدد الاشتباكات بين فصائل المعارضة والقوات الحكومية اليوم السبت على جبهتي بساتين برزة وشارع الحافظ شرقي العاصمة دمشق، وسط تقدم لفصائل المعارضة لاستعادة النقاط التي تقدمت وسيطرت عليها القوات الحكومية في حي بساتين برزة في وقت سابق.

وذكرت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم أن الجيش السوري قصف الأحياء السكنية في حيي القابون وتشرين في غارات جوية وبصواريخ أرض ـ أرض، واستمرت الاشتباكات المتقطعة بين فصائل المعارضة السورية والقوات الحكومية المدعومة بميليشيات إيرانية على جبهة جوبر والقابون بالعاصمة دمشق.

وفي درعا جنوبي البلاد، أفادت القناة بأن القوات الحكومية جددت قصفها بالبراميل المتفجرة أحياء عدة في درعا البلد، واستهدفت غارات روسية المنطقة بالصواريخ الفراغية، وذلك عقب إعلان غرفة عمليات البنيان المرصوص في مدينة درعا السيطرة على ما يقرب من 90 كتلة سكنية داخل حي المنشية، وسط تقدم لفصائل المعارضة في آخر نقاط القوات الحكومية في الحي للسيطرة عليه بشكل كامل.

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