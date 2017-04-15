قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، إن تنظيم داعش الإرهابي لم يعد يسيطر على أراض في ليبيا، محذرا في الوقت ذاته من عودة الصراع الشامل إلى البلاد.

لكن غوتيريس أشار في تقرير قدمه إلى مجلس الأمن بشأن ليبيا إلى أن عناصر داعش مازالوا موجودين في البلاد، ويشنون هجمات متفرقة بين الفينة والأخرى، وفق ما أوردت وكالة “أسوشيتد برس” السبت.

وأضاف أن مؤسسات المجتمع الدولي في ليبيا تعد هدفا لتلك الهجمات الداعشية.

في سياق آخر، حذر غوتيريس من مخاطر عودة القتال الواسع في البلاد، بعد تدهور الأوضاع الأمنية في العاصمة طرابلس، التي تتقاسم السيطرة عليها الميليشيات .

وأشار إلى احتمال تصاعد الصراع بسبب عدم حل القضايا السياسية “وتعدد العناصر المسلحة على الأرض بأجندات صراع متضاربة”.